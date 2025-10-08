ARZIGNANO – “NELLA MIA CITTÀ” 2025: LA PELLE PARLA AI GIOVANI, IL CONCORSO DIVENTA NAZIONALE

Arzignano (Vicenza) – Parte la dodicesima edizione del concorso di scrittura creativa “Nella Mia Città”, che quest’anno si apre a livello nazionale coinvolgendo tutti e tre i distretti conciari italiani: Arzignano, Solofra e il distretto toscano. L’iniziativa, nata per raccontare il territorio attraverso la concia e l’economia circolare, punta a far dialogare studenti, scuole e aziende del settore pelle, trasformando l’apprendimento in un’esperienza diretta e immersiva.