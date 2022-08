ARZIGNANO – Kebab non rispetta l’ordinanza di chiusura a mezzanotte: scatta la multa

Nella notte di sabato 31 luglio, a seguito di alcuni controlli della Polizia locale, il Kebab di via Battisti, ad Arzignano, è stato sanzionato con 516 euro di multa per non aver rispettato l’ordinanza relativa agli orari di chiusura, prevista per le 24. L’esercizio infatti risultava ancora aperto e in funzione mezzora dopo la mezzanotte.

L’ordinanza riguarda una limitazione del quartiere Villagio Giardino ed è stata emanata a seguito di diverse lamentele per rumori notturni molesti.

Nello specifico, l’ordinanza prevede:

Apertura non prima delle ore 07.00; Chiusura non oltre le ore 24.00

Per le attività ubicate nelle zone residenziali:

Via 4° Novembre, via A. Pellizzari, Piazzale Pellizzari, via Vicenza (a partire da Piazzale Pellizzari fino all’intersezione con la via Cesare Battisti), via Cesare Battisti;