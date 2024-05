ARZIGNANO, AUTO CONTRO PLATANO: FERITI MAMMA E FIGLIO

Alle 20: 50 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Mille ad Arzignano (VI) per un’auto finita contro un platano: ferito un bambino piccolo e la mamma. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Arzignano ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna alla guida, rimasta incastrata, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem. Ferito pure il bambino tirato fuori nell’immediatezza dall’auto da alcuni passanti e già assistito dal personale sanitario. Mamma e bambino entrambi trasferiti in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.