ART & CIOCC®: il Tour dei Cioccolatieri ad Asiago

Finalmente torna ad ASIAGO per l’ottava edizione, ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa dedicata al cioccolato artigianale che si terrà all’interno di una struttura coperta e riscaldata dal 3 al 6 febbraio in Piazza Carli.

Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre a particolari prodotti di pasticceria, ciascuno con le proprie specialità legate alle regioni d’origine. Così da Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Calabria, Sicilia sarà possibile degustare prelibate praline, cioccolatini di ogni qualità, cremini, liquori al cioccolato, creme spalmabili, infinite combinazioni di tartufi, croccanti, cuneesi, cioccolato di Modica IGP (unico cioccolato a marchio), cioccolato senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e il pregiato cioccolato crudo. Tra gli espositori anche le aziende dell’Altopiano che sapranno stupire ed accogliere al meglio gli ospiti.

Inoltre, grande novità di questa edizione è la creazione di una sala unicamente dedicata agli show cooking ed alle degustazioni che si avvicenderanno nel corso delle giornate di manifestazione.

Ospite speciale sarà il famoso Pastry Chef Damiano Carrara, volto noto della tv, giudice di BakeOff Italia e Junior BakeOff su Real Time. Damiano è anche conduttore di Cake Star insieme a Katia Follesa, Fuori Menù e Tarabaralla su Food Network Italia.

Protagonista indiscusso di show cooking, Damiano Carrara proporrà due speciali appuntamenti sabato 5 alle 10.30 e alle 12.00; per parteciparvi si richiede la prenotazione obbligatoria attraverso l’acquisto di un biglietto online del costo di € 5 attraverso il link di eventbrite disponibile sulla pagina facebook “Art & Ciocc”. Il biglietto d’ingresso è valido per garantire la prenotazione del posto a sedere all’interno della tensostruttura e, al momento dell’accreditamento, consegnando il ticket di prenotazione, verrà rilasciato un buono per ritirare un omaggio di pari valore in cioccolato presso uno degli stand che verrà segnalato sul posto.

Accesso alla tensostruttura con obbligo di esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2. Showcooking (tranne quelli di Damiano Carrara) ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti.