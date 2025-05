Arriva il Giro, c’è Barbarano in Tappa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Barbarano Mossano, 19 maggio 2025 – Il Comune di Barbarano Mossano e Fruscìo – format di M&A Sport, la divisione sportiva di Meneghini & Associati Talent Union – in occasione della 108ª edizione del Giro d’Italia, portano tutta l’energia e lo spirito di partecipazione che da sempre contraddistingue la Corsa Rosa direttamente nel cuore della Perla dei Berici con “Barbarano in Tappa”. Un evento esclusivo realizzato in occasione del passaggio del Giro d’Italia e che animerà Piazza Roma, venerdì 23 maggio 2025, dalle 13:00 alle 22:00, con dj set, animazione, attività per grandi e piccoli, workshop, talk e tanto divertimento per gli appassionati delle due ruote, ma non solo.

Nato nel 1908, il Giro d’Italia continua a rappresentare un simbolo di condivisione e passione: per celebrare le sue radici, il Comune di Barbarano Mossano ha coinvolto Fruscìo per dar vita a un evento imperdibile di incontro tra sport, cultura e sapori locali, rivolto a tutti: bambini, giovani, adulti, famiglie, ciclisti e curiosi.

«Il passaggio del Giro d’Italia in un luogo come Barbarano Mossano, la ‘Perla dei Berici’, è un momento imperdibile -, dichiara il sindaco Cristiano Pretto -. In occasione della 108ª edizione della Corsa Rosa, abbiamo voluto offrire alla comunità un programma ricco, gratuito e pensato per tutti, che combina divertimento e approfondimento. Un’occasione per valorizzare il nostro territorio e promuovere lo stile di vita sano».



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

L’area food accompagnerà il pubblico in un autentico viaggio nei sapori italiani, grazie a Berti e Il Salumiere, che proporranno specialità gastronomiche selezionate, e all’offerta di birre artigianali firmata Venice Beer. Completano l’esperienza gli stand espositivi a tema ciclismo, con la partecipazione di Basso, Aveo e Kalipè, per un perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica e tradizione artigianale.

Alle ore 14:00 prenderà il via “Bimbi in bici”, un percorso educativo dedicato ai più piccoli, con ostacoli didattici, segnaletica in miniatura e sfide di equilibrio pensate per insegnare le regole base della sicurezza stradale in modo ludico. L’area kids – allestita in Piazza Calcalusso – sarà arricchita da gonfiabili colorati per momenti di spensieratezza e gioco.

A partire dalle ore 16:00, dopo il passaggio della corsa rosa, Piazza Roma si trasformerà in un DJ set a cielo aperto che intratterrà il pubblico fino alle 22:00.

Alle 17:00, nella cornice esterna del Palazzo Canonici, si terranno due talk tematici: uno incentrato sul legame tra sport e salute, realizzato in collaborazione con WebSalute.it, media partner dell’evento; l’altro, dedicato a “Cicloturismo & Colli Berici”, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Contemporaneamente, Kalipè proporrà un workshop tecnico con dimostrazioni pratiche sulla manutenzione della bicicletta: dalla sostituzione della camera d’aria al controllo della pressione, fino alla corretta lubrificazione della catena.

Barbarano in Tappa sarà un’occasione per vivere l’atmosfera unica del Giro d’Italia, assaporare le eccellenze dei Colli Berici e condividere l’energia di una comunità in festa. Una giornata in cui ogni pedalata, ogni nota e ogni sorriso contribuiranno a scrivere una nuova pagina di storia locale.