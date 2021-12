Arrestato 31enne con quasi un etto di cocaina, 7 cellulari e 27 mila euro provento di spaccio

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di mirata attività d’indagine volta alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro abitato di Bassano del Grappa, personale della Squadra Mobile della Questura di Vicenza unitamente a personale del locale Commissariato di PS, ha effettuaro una perquisizione di iniziativa, finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti, nei pressi di un’abitazione.

L’attività ha dato esito positivo ed i poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato di U. B. F. A., 31enne, senza fissa dimora, trovato in possesso di complessivi gr. 81,12 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che deteneva illegalmente presso la propria abitazione. Nel corso delle operazioni sono stati anche sequestrati 7 telefoni cellulari, la somma complessiva di euro 27.335,00 ritenuta provento di smercio della droga, un bilancino elettronico, una pistola “scacciacani” con relativo munizionamento a salve e materiale vario atto al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. Il responsabile veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria dimora come disposto dall’A.G. procedente