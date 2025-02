ARPAV assume: opportunità di lavoro per chi ama l’ambiente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ancora pochi giorni per candidarsi ai concorsi indetti dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), un’occasione per chi desidera lavorare nel settore ambientale.

Sono due le posizioni a tempo indeterminato attualmente aperte:

Laureati in chimica o farmacia

Laureati in servizi giuridici, scienze dell’amministrazione, economiche, politiche e statistiche

Le candidature sono aperte fino al 14 febbraio.

Per maggiori informazioni e per consultare i bandi, visita il sito ufficiale di ARPAV: ARPAV Concorsi.