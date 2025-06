Arianna Alessi tra le protagoniste della 37ma edizione del premio Bellisario

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sarà Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, una delle protagoniste della 37ª edizione del Premio Marisa Bellisario – Donne che fanno la differenza, in programma il prossimo 27 giugno nella suggestiva cornice del Parco Archeologico del Colosseo e trasmessa in prima serata su Raiuno.

Alessi riceverà il ‘Premio speciale’, conferito a figure femminili che si sono distinte per il loro contributo straordinario in ambiti strategici per lo sviluppo sociale e culturale del Paese. Il riconoscimento sottolinea il ruolo chiave che la Vicepresidente della Fondazione del gruppo OTB ha assunto nel promuovere progetti innovativi di solidarietà, inclusione e sostenibilità, a livello nazionale e internazionale.

Sotto la sua guida, OTB Foundation è diventata un punto di riferimento anche nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, sostenendo centinaia di progetti a favore di donne, giovani e fasce vulnerabili della popolazione, promuovendo valori di equità, accesso alle opportunità e inclusione sociale.

“Questo riconoscimento – commenta Arianna Alessi – rappresenta un importante traguardo personale e conferma la volontà, mia e della Fondazione, di intensificare il nostro impegno quotidiano nel generare un impatto positivo e tangibile. La vera forza risiede nella capacità di mobilitare valori ed energie condivise e di dare voce e speranza a coloro che si sentono invisibili”.

La cerimonia di premiazione, che sarà preceduta da un incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella, vedrà la consegna delle celebri Mele d’Oro alle eccellenze femminili selezionate dalla Commissione presieduta da Gianni Letta, tra cui spiccano figure di primo piano delle istituzioni, dell’economia, dell’informazione, dello spettacolo e della ricerca. A rendere l’evento ancora più prestigioso, il patrocinio di numerosi Ministeri e la partecipazione di un Comitato d’Onore composto da illustri personalità della vita pubblica italiana. Il Premio Marisa Bellisario, l’Oscar delle Donne, continua da quasi quarant’anni, a valorizzare il talento, il merito e la determinazione delle donne italiane, offrendo un palcoscenico di rilievo alle storie di chi, con coraggio e competenza, contribuisce ogni giorno al progresso della società.