Andrea Nardin entra in Fratelli d’Italia. Pronto per la candidatura alle Regionali?

(Giuseppe Balsamo)

L’attuale presidente civico della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, sindaco di Montegalda, è pronto a entrare ufficialmente nel gruppo di Fratelli d’Italia (FdI). L’ingresso di Nardin nel partito di Giorgia Meloni sarà ufficializzato domani, segnando un momento importante per la politica vicentina.

Questo passaggio, che sembra ormai prossimo, è destinato a cambiare gli equilibri all’interno di FdI, specialmente in vista delle prossime elezioni regionali del Veneto. Nardin, infatti, potrebbe essere uno dei principali candidati della corrente Donazzan-Giovine. Entrerebbe nel partito proprio in virtù di una candidatura alle regionali. La sua candidatura, se confermata, si inserirebbe in un quadro politico che vede già altri nomi di rilievo in corsa per la Regione.

La corsa alle regionali, infatti, si fa sempre più affollata. Oltre alla candidatura dell’ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che è stato già indicato come candidato ufficiale da FdI, ricordiamo il certo candidato Joe Formaggio che fa corrente a sé. Vi sono poi le possibili candidature di Giovanni Lovato, assessore di Arzignano oltre all’ipotesi di Francesco Gonzo, sindaco di Isola Vicentina. Quasi certa anche la candidatura di Emanuele Munari, ex sindaco di Gallio, sempre per la corrente Donazzan-Giovine. Vi è poi la corrente “Berlato” che proporrebbe lo stesso Sergio Berlato e Giulia Sottoriva, Presidente Nazionale della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane (CONF.A.V.I.). Un panorama che, sebbene ancora in evoluzione, sta rapidamente delineando un campo di gioco molto competitivo.

L’ingresso di Andrea Nardin in Fratelli d’Italia rappresenta un elemento di novità che, se confermato, promette di ridefinire gli equilibri e le alleanze all’interno del partito in vista delle elezioni regionali. Gli sviluppi di domani, dunque, potrebbero essere cruciali per comprendere quale direzione prenderà FdI in Veneto, con un occhio di riguardo alla provincia di Vicenza, dove la competizione interna si fa sempre più intensa.