Ancora violenza nel centro storico: il Questore di Vicenza emette due Daspo Willy

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nella giornata di ieri il Questore di Vicenza ha emesso altri due provvedimenti di divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, all’interno del centro storico di Vicenza e di quelli immediatamente limitrofi a Campo Marzo (cosiddetto DASPO WILLY).

I due destinatari dei provvedimenti, un uomo ed una donna di circa quarant’anni, con i loro comportamenti antigiuridici, ancora una volta, avevano destato allarme sociale e creato pericolo per la sicurezza.

L’uomo nella giornata del 29 maggio scorso era stato denunciato da Militari della Stazione Carabinieri di Vicenza per il reato di minaccia aggravata, poiché responsabile di aver aggredito verbalmente senza ragione una giovane mamma che stava passeggiando, spingendo il passeggino del figlio, in zona Campo Marzio.

La donna, invece, nel pomeriggio di ieri 4 giugno, è stata denunciata per minaccia grave dal personale della Volante della Polizia di Stato, intervenuta su chiamata d’emergenza, in un noto esercizio pubblico del centro storico di Vicenza poiché lei, palesemente ubriaca, disturbava gli avventori e i lavoratori e, dopo essersi allontanata spontaneamente, tornava a minacciarli con in mano un collo di bottiglia di vetro infranto.