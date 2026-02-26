Amcps si apre ai comuni del territorio vicentino



La Giunta comunale di Vicenza ha approvato oggi la proposta di delibera del Consiglio comunale per l’ingresso di nuovi soci in Valore Città Amcps srl, la società in house del Comune che gestisce i principali servizi pubblici urbani e che si apre ai Comuni del territorio interessati ad avvalersi delle sue competenze tecniche.Prende il via un tassello importante del progetto “Grande Vicenza”, il protocollo sottoscritto nell’aprile 2025 tra il capoluogo e i Comuni contermini con l’obiettivo di integrare progressivamente i servizi pubblici essenziali a beneficio di una popolazione di oltre 215 mila cittadini.«Con questo provvedimento il Comune di Vicenza mette a disposizione dei Comuni vicini competenze, struttura e capacità organizzativa maturate negli anni. – commenta il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – Il progetto “Grande Vicenza” non è uno slogan, ma un percorso concreto di collaborazione istituzionale: il capoluogo intende fare la propria parte, offrendo strumenti operativi per garantire servizi efficienti, sostenibili e di qualità a un territorio sempre più integrato. È una scelta di responsabilità e di visione, che rafforza l’area vicentina nel suo insieme».L’operazione ha un valore sia politico sia industriale: da un lato rafforza l’integrazione dei servizi a livello territoriale, dall’altro punta alla crescita del fatturato, degli investimenti e della capacità operativa della società.Interamente partecipata dal Comune di Vicenza, Amcps vanta una consolidata esperienza tecnica in numerosi ambiti: sgombero neve, gestione del verde pubblico, manutenzione stradale, segnaletica luminosa e orizzontale/verticale, gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, affissioni, patrimonio abitativo e servizi cimiteriali. In alcuni casi tali attività sono già svolte anche per altre amministrazioni locali.«Per Amcps questo è un passaggio importante e motivo di orgoglio – Ha dichiarato il presidente di Amcps Angelo Guzzo – La società ha costruito nel tempo solidità patrimoniale, competenze tecniche e capacità operativa riconosciute. Aprirci a nuovi Comuni significa valorizzare questo patrimonio e metterlo al servizio di un bacino più ampio, investendo in innovazione, mezzi e professionalità. Siamo pronti a crescere mantenendo gli standard qualitativi che contraddistinguono il nostro lavoro quotidiano al servizio delle comunità».Le modifiche statutarie prevedono l’ampliamento dell’oggetto sociale, l’estensione della durata della società fino al 2099 e la possibilità di ingresso di nuovi soci attraverso un aumento di capitale riservato agli enti locali interessati.«È motivo di soddisfazione arrivare alla definizione di questa delibera perché il lavoro di tanti mesi si sta concretizzando nella creazione di un soggetto più grande, integrato e che darà benefici ai cittadini di Vicenza e dei comuni contermini – ha detto il consigliere comunale con delega alle società partecipate Alessandro Marchetti – Le dinamiche attuali dimostrano che nel campo dei servizi pubblici essenziali l’unione e l’integrazione sono una scelta obbligata per chi vuole perseguire efficienza e sostenibilità economica».L’operazione permetterà di rafforzare ulteriormente la società partecipata, migliorandone le performance gestionali e favorendone la crescita dimensionale. Amcps potrà infatti ampliare il bacino di popolazione servita – dagli attuali 110 mila abitanti fino a un potenziale compreso tra 200 e 250 mila – con conseguenti economie di scala, maggiore efficienza, incremento degli investimenti e ulteriore qualificazione degli standard di servizio. La presenza di un unico operatore garantirà inoltre tempestività ed efficacia soprattutto in caso di emergenze e pronto intervento.