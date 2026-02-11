Altro calo dell’industria italiana, a dicembre -0,4% di produzione

A dicembre 2025, la produzione industriale italiana registra una battuta d’arresto. Secondo i dati diffusi dall’Istat, l’indice destagionalizzato della produzione industriale scende dello 0,4% rispetto a novembre, segnalando un mese debole per il settore.

Tuttavia, sul fronte tendenziale, l’industria italiana mantiene ancora qualche segnale positivo: l’indice generale mostra un aumento del 3,2% rispetto a dicembre 2024. Inoltre, nella media del quarto trimestre, la produzione cresce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, suggerendo una lieve ripresa complessiva nel periodo ottobre-dicembre.

Analizzando i comparti, l’Istat evidenzia una situazione eterogenea. Crescono leggermente l’energia (+1,2%) e i beni strumentali (+0,5%), mentre calano i beni intermedi (-0,4%) e i beni di consumo (-0,9%), a testimonianza di tensioni ancora presenti nella filiera produttiva e nella domanda interna.

Il dato di dicembre conferma come il settore industriale italiano stia procedendo a passo incerto: sebbene ci siano segnali di recupero su base trimestrale e annuale, il mese chiave di fine anno mostra una flessione che richiama attenzione sugli equilibri di produzione e sulle prospettive per i primi mesi del 2026.