Altopiano – Scivola sul sentiero: escursionista recuperato dal Soccorso Alpino

Rotzo (VI), 19 – 07 – 24

Poco prima di mezzogiorno il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per un escursionista scivolato sul sentiero, vicino all’abitato del Castelletto. Una squadra si è avvicinata in jeep per poi proseguire 300 metri a piedi. Dopo aver raggiunto il 66enne di Campodarsego, i soccorritori lo hanno caricato in barella, trasportato fino al fuoristrada e da lì al rendez vous con l’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Asiago.