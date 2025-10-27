Altopiano – Fuga di gas durante i lavori: area evacuata e traffico deviato

CANOVE DI ROANA (Vicenza), 27 ottobre 2025 – Paura nella mattinata di lunedì a Canove di Roana per una fuga di gas metano verificatasi in via Milano 32, a poca distanza dalla sede del Comune di Roana.

Durante le operazioni di posa della fibra ottica, la ditta incaricata dei lavori avrebbe accidentalmente danneggiato una conduttura del gas, provocando una copiosa fuoriuscita di metano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago, giunti con un’autopompa serbatoio e un’autobotte. La squadra, riscontrando un intenso odore di gas nell’area, ha subito messo in sicurezza la zona, allontanando i presenti e deviando il traffico su una via secondaria.

Con il supporto dei tecnici di Italgas, la perdita è stata individuata e prontamente messa sotto controllo. In via precauzionale è stato evacuato anche il personale del municipio di Roana, che ha potuto rientrare nei propri uffici solo dopo le verifiche di sicurezza effettuate dai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Asiago e la Polizia Locale, che hanno coordinato la viabilità e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Nessuna persona è rimasta ferita.