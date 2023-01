ALTO VICENTINO E ALTOPIANO – Controlli dei Carabinieri: 12 interventi per liti fra vicini

I Carabinieri della Compagnia di Thiene la scorsa settimana hanno svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio per combattere la recrudescenza dei furti e delle rapine. Sotto la lente d’ingrandimento le località sciistiche dell’altopiano asiaghese, meta di turisti in questa stagione invernale, e dei comuni di Thiene, Villaverla, Breganze, Dueville, Sandrigo e Bolzano Vicentino, dove, negli ultimi giorni, erano stati registrati alcuni furti su autovettura, in sosta sulla pubblica via e parcheggiate davanti ai luoghi di culto.

Oltre 120 le pattuglie dell’Arma dispiegate complessivamente sul vasto territorio nell’arco dell’intera settimana appena trascorsa, supportate anche da personale in borghese del nucleo operativo, che hanno proceduto alla particolare vigilanza sul territorio e al controllo clienti di 34 esercizi pubblici, che ha portato alla conseguente identificazione di circa 204 persone, di cui 41 stranieri, tutti risultati regolari sul territorio, una quindicina persone con precedenti di polizia, oltre al contestuale controllo di 160 veicoli in transito. Durante queste verifiche è stata anche ritirata una patente ad un cittadino kosovaro che guidava con titolo non valido sul territorio nazionale perché mai convertito.

Diverse sono state le soste e gli interventi eseguiti dalle pattuglie di militari nelle varie zone dei comuni dell’ampio territorio di competenza, dei centri urbani ed in particolare dei parchi giochi e altri luoghi di aggregazione, oltre alla vigilanza dinamica nelle località maggiormente segnate dai furti in abitazione, che si sono consumati in questo ultimo periodo, procedendo anche ad una sessantina di controlli e verifiche, ad ogni ora della giornata, sul conto di persone sottoposte a varie misure cautelari che stanno scontando presso il proprio domicilio senza rilevare inadempienze da parte dei medesimi.

Durante l’espletamento dei vari servizi preventivi, a seguito delle innumerevoli chiamate pervenute al 112, sono stati eseguiti una dozzina di interventi da parte dei militari a seguito di riferiti dissidi in famiglia e liti tra vicini mentre i carabinieri sciatori delle Stazioni di Asiago e Canove, giornalmente impegnati sulle piste del comprensorio del Verena e Melette hanno eseguito 4 interventi di soccorso agli utenti senza particolari conseguenze per questi ultimi.

L’opera preventiva dei Carabinieri della Compagnia di Thiene e dei 6 comandi stazione dislocati sui propri territori di competenza, comprese le 2 stazioni dell’altopiano, continuerà costantemente e in modo sempre più incisivo

soprattutto nelle ore serali/notturne a tutela dei cittadini onesti, che sono sempre

invitati ad allertare il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per consigli,

richieste di aiuto ovvero segnalare la presenza persone e auto sospette che si

aggirano nei pressi delle proprie abitazioni o che destano comunque dubbi sulla

loro presenza nel territorio.