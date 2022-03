Alto vicentino – Controlli green pass, pioggia di sanzioni per lavoratori non in regola

I controlli per verificare il green pass hanno portato alla scoperta di diversi lavoratori non in regola. Lo riporta il Giornale di Vicenza, che spiega come le verifiche compiute dalla guardia di finanza tra Bassano, Cartigliano, Marostica, Thiene e Asiago abbia messo in luce 15 dipendenti irregolari o in nero, oltre a portare ad otto sanzioni per avventori e dipendenti senza certificazione, per un totale di oltre 20 mila euro di multa.

L’attività dei militari ha portato a multare la ditta individuale “Brotto Luca” di Loria, nel Trevigiano, società di catering, per 7.450 euro, poiché sorpresa, durante una festa a Ca’ Rezzonico. a far lavorare irregolarmente sei persone (quattro in nero, due irregolari con un contratto a chiamata). Sanzionato anche il titolare della “Trattoria all’alpino” di Bassano, per due dipendenti in nero, così come la “Vineria G65”. Anche al bar di Giulia Bombieri a Bassano un dipendente è risultato irregolare, così come uno in servizio allo “Zanzibar Caffè” di Cartigliano. Due irregolari anche a “Il Garibaldi” a Bassano. Anche a Marostica, all’ortofrutta di Giovanni Moletta, è scattato un verbale per un dipendente in nero.

Tutti i sanzionati avranno possibilità di pagare, regolarizzando i dipendenti, o di far valere le loro ragioni contestando la multa.