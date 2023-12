ALTO VICENTINO – Aveva commesso una rapina, rintracciato dai carabinieri

In tutto 57 persone identificate, tra le quali l’autore di una rapina. È il risultato del servizio straordinario effettuato dai carabinieri della Compagnia di Thiene hanno nel pomeriggio di sabato 9 dicembre, volgendo una specifica attività di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio.

Il dispositivo è stato messo messo in atto, con l’impiego di 10 pattuglie dell’Arma supportate da personale in abiti civili del Nucleo Operativo Radiomobile, dai carabinieri Forestali di Roana e carabinieri del NAS di Padova. L’assetto è stato inoltre integrato da 5 carabinieri della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione “Veneto” che in questo periodo sta supportando con specifici servizi di pattugliamento i colleghi della Compagnia di Thiene.

Nello specifico i militari hanno proceduto alla particolare vigilanza dinamica sul vasto territorio dell’altovicentino che ha portato alla conseguente identificazione di 56 persone, di cui 9 con precedenti, oltre al contestuale controllo di 25 veicoli in transito.

Nell’ambito dei controlli, inoltre, una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Dueville ha sottoposto a controllo e perquisizione un cittadino italiano di 19 anni, residente a Dueville, sorprendendolo in possesso di 40 grammi di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro penale ed il giovane deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza.

Nei giorni precedenti, invece, militari della Stazione Carabinieri di Thiene hanno rintracciato un 33enne, cittadino del Kosovo, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia. L’uomo dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione poiché condannato per una rapina commessa nell’anno 2011 ad Arzignano.