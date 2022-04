Alto vicentino – Arrestato spacciatore: in casa aveva tre etti d’erba e ketamina

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I carabinieri del Nucleo Operativo di Schio e della Stazione di Piovene Rocchette hanno arrestato Munaretto Bruno, di Santorso, classe 1988, disoccupato e con precedenti. L’uomo, perquisito nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di quasi 3 etti di marijuana e 2,3 grammi di ketamina, entrambe suddivise in dosi. Inoltre, l’uomo possedeva dei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze. A seguito di accertamenti, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, con il Tribunale che ha convalidato l’operazione dei militari.