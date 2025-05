Altavilla Vicentina, la minoranza attacca: “Grave la mancata approvazione del rendiconto 2024”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Un fatto grave, che non può essere minimizzato”: così il gruppo consiliare di minoranza di Altavilla Vicentina, composto da Claudio Catagini, Francesco Centofante, Cora Pellizzari e Manuel Sanson, commenta con preoccupazione il mancato rispetto della scadenza del 30 aprile per l’approvazione del rendiconto finanziario 2024 da parte dell’amministrazione comunale.

In una nota congiunta, i consiglieri denunciano la mancata approvazione come “una seria irregolarità amministrativa” e “il simbolo di una gestione approssimativa e senza visione”. Il rendiconto, sottolineano, è uno strumento essenziale di trasparenza e programmazione, e il ritardo espone il Comune a rischi amministrativi e finanziari, oltre a bloccare l’utilizzo di eventuali risorse residue per nuovi investimenti o servizi.

La responsabilità, secondo la minoranza, ricade in primis sul sindaco, accusato di inesperienza e incapacità gestionale: “Sin dall’inizio del mandato, ha dimostrato di non essere all’altezza di guidare un Comune con le caratteristiche di Altavilla”.

A quasi un anno dalle elezioni, il gruppo denuncia uno stato di profondo degrado del paese, con servizi fermi, carenza di manutenzione e una percezione diffusa di disorientamento nell’azione amministrativa.

La minoranza si dice pronta a “continuare a vigilare con responsabilità” e invita i cittadini a riflettere sulla situazione amministrativa, promettendo “proposte concrete e battaglie per la trasparenza e il rispetto delle regole”.