CRONACAPROVINCIA Vicenza
18 Settembre 2025 - 10.28

Altavilla, arrestato 22enne: condannato per rapine e violenze anche su minorenni

REDAZIONE
Un giovane di 22 anni, residente ad Altavilla Vicentina, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Vicenza in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica.

Il ragazzo deve scontare una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione per una lunga serie di reati contro il patrimonio e la persona. Tra il 2018 e il 2024 avrebbe commesso rapine, aggressioni e lesioni, in alcuni casi ai danni di minorenni e di attività commerciali, tra Vicenza e Altavilla Vicentina.

Dopo l’arresto è stato portato alla Casa circondariale San Pio X di Vicenza, dove sconterà la condanna.

