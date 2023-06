Alla Casa di riposo di Asiago gli esperti incontrano la cittadinanza

La Casa di riposo di Asiago incontra la comunità dell’Altopiano con un’iniziativa dal titolo “Conversazioni cliniche”, quest’anno alla sua seconda edizione. Tre gli appuntamenti in programma: martedì 13 giugno, mercoledì 28 giugno e mercoledì 5 luglio, tutti alle ore 20 alla struttura di viale dei Patrioti ad Asiago. Lo scopo è quello di mettere in dialogo studiosi e professionisti del mondo della cura per offrire a cittadini e famiglie prospettive e informazioni per affrontare il percorso di cura dei propri cari. La rassegna vede i patrocini del Comune di Asiago, di Fondazione Sette Comuni e dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, ed è realizzata in collaborazione con SenteMente*, Bassano Solidale e Il Faggio Cooperativa Sociale Onlus.

Visto l’interesse suscitato con i due appuntamenti di settembre 2022, la Casa di Riposo di Asiago torna a proporre un momento di condivisione e informazione tra cittadinanza ed esperti dell’assistenza e della cura. Il primo appuntamento è in programma martedì 13 giugno alle ore 20 e – visto il meteo incerto – si svolgerà all’interno della struttura di viale dei Patrioti. S’intitola “Sfide e prospettive dei Centri di Servizi alla persona” e vedrà protagonisti Stefano Garbin, direttore della Casa di riposo Villa Aldina di Rossano Veneto, Fabio Lorico, Direttore UOC (Unità Operativa Complessa Disabilità e Non Autosufficienza), Silvia Vettor, Responsabile Rete Alzheimer ISRAA, e sarà moderato dalla direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Tania Santi. Mercoledì 20 giugno, sempre alle 20 ma all’esterno della Casa di riposo – in caso di maltempo nella sala dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni – è previsto l’appuntamento dal titolo “Le risorse per la famiglia” e accoglierà gli interventi di Roberto Volpe, Presidente Uripa (Unione Regionale Istituti Per Anziani), Angelino Bordignon, Vice presidente AMAD di Bassano del Grappa, Giorgina Saccaro, Coordinatore e Felicitatore Formatore del Sente-mente® modello, sempre moderati da Tani Santi. L’appuntamento conclusivo, “Una scelta consapevole”, sarà mercoledì 5 luglio alle 20, sempre all’esterno della Casa di riposo – o in caso di maltempo nella sala dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni; in questo caso a dialogare saranno Ines Testoni, FISPPA Department dell’Università di Padova, Master in Death Studies & The End Of Life, Adriana Frenda, psicologa e psicoterapeuta, moderati da Gio Batta Gottardi, Medico e Presidente CEPC Azienda ULSS7 Pedemontana.

“Questi incontri pubblici per noi sono un vero e proprio servizio rivolto alla collettività dell’Altopiano – affermano il presidente e la direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi -. Mettendo in campo le competenze nostre e dei professionisti della cura per offrire un sostegno, anche solo informativo, a chi ha interesse ad approfondire tali tematiche, la nostra struttura non si pone soltanto come punto di riferimento per il territorio ma diventa anche ponte tra esperti e comunità”.