Alì Supermercati festeggia i 50 anni, premi per oltre 1 milione di euro ai dipendenti

La catena di supermercati Alì celebra i suoi 50 anni destinando ai suoi 4500 collaboratori un premio per un valore complessivo di 1.125.000. Francesco Canella aprì il suo primo punto di commercio il 20 ottobre 1971 e la particolarità era l’essere il primo supermercato in Italia dotato di banco gastronomia servito. Oggi, a distanza di 50 anni, lo stesso Francesco Canella, alla soglia del suo novantesimo compleanno, insieme ai fedeli fratelli Pietro e Settimo, torna ad aprire le serrande di quell’Alì numero 1, in via Curzola a Padova. Attualmente l’azienda familiare conta 115 punti vendita in Veneto e in Emilia Romagna e 4500 collaboratori. “Noi della seconda generazione Canella – rileva il vice presidente Gianni Canella – il compito di continuare a progettare nel pieno rispetto della nostra mission: migliorare la vita alle persone attraverso concrete azioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale”.