Alì per la pediatria di Padova: dal buono nasce il bene

Ieri presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Padova si è tenuta la consegna simbolica di 215 pasti destinati ai genitori dei bambini ricoverati in pediatria e la dotazione di materiale didattico per far fronte a sei mesi di Scuola in Ospedale.

Presenti la Prof.ssa Viviana Da Dalt , Direttrice del Dipartimento Salute Donna e Bambino dell’AOUP (Azienda Ospedale e Università di Padova) e Presidentessa della Fondazione Salus Pueri; il Dott. Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale dell’AOUP; il Dott. Tiziano Martello, Direttore Ospedaliero; il Prof. Andrea Muto, Legale Rappresentante del 2°IC Ardigò di Padova che gestisce, con il suo corpo docente, la Scuola in Ospedale a Padova e Silvano Canella, Direttore Commerciale Grocery dei supermercati Alì.

I 215 pasti sono frutto della conversione di 970 euro raccolti dai collaboratori Alì attraverso la lotteria interna di Natale organizzata presso la sede direzionale di Padova. Un gesto solidale che contribuisce a sostenere il progetto “Fai il Buono!” di Fondazione Salus Pueri, finalizzato ad assicurare ai genitori dei bambini ricoverati in Pediatria del Piccolo Ospedale del Bambino Patavino, un pasto caldo da consumare insieme al loro figlio. Oggi molte mamme in difficoltà economica non possono permettersi di acquistare un buono pasto, privando così entrambi di uno dei pochi momenti di intimità familiare concessi ai bambini ricoverati.

Negli ultimi mesi la pediatria ha accolto molti bambini di origine ucraina, rendendo ancora più urgente la necessità di sostenere le famiglie.

Con queste parole la Prof. Da Dalt accoglie l’iniziativa: “Sono lieta che Fondazione Salus Pueri e Alì Spa uniscano ancora una volta le loro energie a favore della Pediatria di Padova. Non a caso il denaro raccolto con l’asta di beneficenza andrà devoluto a favore del progetto “FAI IL BUONO” che permetterà di aiutare alcune mamme in difficoltà, ricoverate insieme ai loro bambini nella nostra Pediatria, attraverso l’acquisto di buoni pasto che verranno a loro donati. È una grande gioia vedere come queste piccole azioni portino un grande miglioramento del ricovero per alcune famiglie e quindi della qualità della vita dei nostri piccoli pazienti”.

Con l’occasione i supermercati Alì consegnano anche la dotazione di materiale a supporto della didattica utile per i prossimi sei mesi di attività della Scuola in Ospedale. Si tratta di 180 quaderni, 600 pennarelli , oltre 400 pastelli, astucci, temperini, 300 penne, 100 matite e 20 risme di carta A4. Tutto materiale utile ai bambini e ai ragazzi ricoverati in pediatria che, grazie al fondamentale aiuto dei docenti ospedalieri, possono dare continuità al loro percorso di studi anche durante il periodo delle cure mediche, mantenendoli proiettati verso il futuro e trovando la motivazione a superare il difficile e faticoso presente.

Insieme a una buona rappresentanza del corpo docente il Prof. Andrea Muto accoglie la donazione nelle aule in cui si svolge quotidianamente la didattica. “In qualità di legale rappresentante del 2^ IC Ardigò di Padova, esprimo un sentito ringraziamento per la donazione che vi apprestate a fare alla nostra sezione ospedaliera della scuola. Tale gesto è una evidente dimostrazione di quanto la vostra azienda ritenga importanti azioni di audit sociale d’impresa. Il gesto, per nulla scontato, dimostra quanto Ali’ abbia a cuore la responsabilità di soddisfare richieste esplicite e implicite di attese sociali, ambientali ed economiche dei vari stakeholder mediante lo svolgimento delle proprie attività.

Tali azioni costituiscono un’evoluzione naturale della classica filantropia al moderno sistema di valori etici sociali.”

Una consegna che suggella l’importanza di fare rete con il territorio anche attraverso piccoli gesti di solidarietà quotidiana volti a migliorare la vita.