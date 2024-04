Anche la solidarietà alla 31^ Salita del Costo

Non solo motori nella “tre giorni” della Salita del Costo, ma è arrivata conferma che ci sarà anche una partita di calcio a fare da interessante e singolare cornice alla manifestazione organizzata dall’Automobile Club Vicenza, in programma tra Cogollo del Cengio, Caltrano e Roana dal 12 al 14 aprile prossimi.

Nata da un’idea di Simone Faggioli, la” squadra nazionale piloti salita” ha da poco preso forma grazie all’adesione al progetto da parte di altri piloti coi quali il pluricampione fiorentino abitualmente si confronta sui tracciati di gara. Un’ulteriore passo è stato compiuto grazie ai contatti con la dirigenza di una squadra vicentina la cui rosa è composta da volti noti vicentini tra cui anche ex giocatori del L.R. Vicenza.

Come ha raccontato Simone Faggioli qualche giorno prima dell’incontro, la squadra dei piloti sta organizzando eventi di questo genere anche in occasione di altre gare sul territorio, rafforzando così l’intenzione di abbinare sport e scopi benefici; dopo l’esordio alla Salita del Costo la squadra ha in programma un evento simile in concomitanza con la “Monte Erice” gara che darà il via al neonato Campionato Super Salita.

L’appuntamento è fissato per le 19.30 di venerdì 12 aprile allo stadio comunale F. Bertoldi di Piovene Rocchette, quando verrà dato il fischio d’inizio dell’incontro, il cui incasso andrà devoluto all’asilo di Piovene Rocchette.

Informazioni e documenti al sito web www.salitadelcosto.it