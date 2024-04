VENETO – Portiere senza un braccio salva la squadra

Una parata decisiva al 90º minuto, un volo impeccabile per respingere una punizione destinata a finire in rete. Alessandro Pighi, 34 anni, ha affrontato la sfida con un handicap, causato dall’amputazione di un arto nel 2014. È un portiere con un solo braccio a disposizione, il sinistro. Ma la sua determinazione e la sua abilità sono straordinarie, e durante una partita di terza categoria tra il Valdadige e il Vetta, ha compiuto un exploit non solo sportivo, ma anche umano.

Pighi ha condiviso la sua storia con il quotidiano ‘L’Arena’.

Domenica scorsa, durante la partita di terza categoria, il Valdadige si è improvvisamente ritrovato senza portieri, entrambi usciti per infortunio, con il punteggio fermo sullo 0-0. Pighi, benché in panchina e giocatore di ruolo difensore centrale nella squadra, – dimostrando abilità anche con i piedi – è il portiere titolare nella nazionale italiana amputati. Di fronte all’emergenza, l’allenatore del Valdadige gli ha chiesto se si sentisse pronto a sostituire il portiere: Pighi ha risposto prontamente di sì. Dopo un breve riscaldamento e alcuni interventi semplici, ha eseguito un tuffo spettacolare per respingere una punizione verso la porta, sigillando il risultato sullo 0-0 a 3 minuti dalla fine. “Quanta gioia al 90º,” ha raccontato il portiere.