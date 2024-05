VICENTINO – Irregolarità in un panificio: multa e denuncia per il titolare

I Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno condotto un altro servizio coordinato di controllo del territorio durante la notte, impiegando 22 militari. Oltre 10 pattuglie dell’Arma delle Stazioni Carabinieri locali sono state dispiegate sul territorio, con il supporto del pronto intervento del Nucleo Radiomobile e dei Carabinieri del NIL – Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza.

Durante questo servizio, i militari hanno concentrato la loro attenzione nelle zone più sensibili per la sicurezza, identificando complessivamente 56 persone, di cui 7 con precedenti penali, e controllando contemporaneamente 31 veicoli in transito.

A Thiene, durante un’ispezione presso un panificio, i Carabinieri del NIL, con il supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno scoperto gravi violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, è stata inflitta all’amministratore unico dell’attività commerciale una multa di oltre 13.000 euro e sono state imposte prescrizioni aggiuntive in materia di sicurezza. L’amministratore unico è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza per le irregolarità riscontrate dai Carabinieri.