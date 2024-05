Colli Euganei – Scontro frontale fra due ciclisti: uno è grave

Grave incidente ieri mattina alle 10 a Baone sui Colli Euganei in una discesa fra via Salarola e via Vallesana. Coinvolti due ciclisti che si sono scontrati. Ferito gravemente un uomo di 52 anni di Ceregnago (Rovigo) che stava scendendo dalla via assieme al figlio. Secondo una prima ricostruzione, dopo un sorpasso avrebbe avuto difficoltà a rientrare nella sua carreggiata e si è scontrato con un altro ciclista (un 55enne di Piove di Sacco). Gravemente ferito il 52enne che è stato soccorso dai sanitari del Suem 118. E’ stato necessario trasportarlo in eliambulanza all’ospedale di Padova. Ricoverato a Padova anche il secondo ciclista che ha riportato lesioni più lievi. Sul posto, per i rilievi la Polizia Locale.

Il PM di turno della Procura di Rovigo ha stato disposto il sequestro dei mezzi