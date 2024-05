Operazione anti-droga nel Vicentino: sgominato gruppo criminale, arresti e denunce

Nel cuore della notte del 2 maggio 2024, in diverse località della provincia di Vicenza, tra cui Schio, Thiene e Caldogno, i militari della Sezione Operativa locale, insieme al personale delle Compagnie di Vicenza, Schio, Thiene e Bassano Del Grappa, supportati da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD), hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza nei confronti di cinque individui, italiani ed albanesi, coinvolti in un’organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina nella provincia Berica. Tre di loro sono stati associati presso la casa circondariale di Vicenza.

L’indagine, avviata nei primi mesi del 2022, ha condotto oggi all’esecuzione di misure restrittive in carcere per K.B., cittadino albanese, B.D., residente a Schio, e M.A., residente a Thiene. Inoltre, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Vicenza per M.K., cittadino albanese, e l’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria C.N.C. per un italiano residente a Caldogno, tutti con precedenti penali anche specifici.

Durante le operazioni di polizia, che hanno coinvolto quasi trenta uomini dell’Arma, sono stati sequestrati complessivamente 453 grammi di marijuana, insieme a telefoni cellulari, materiale per il confezionamento e sostanze da taglio. Oltre agli arresti e alle misure cautelari già citate, è stato arrestato un cittadino albanese, B.D., residente a Thiene, colto in flagrante delitto per il possesso di 135 grammi di marijuana. Inoltre, M.A. e M.R., entrambi albanesi, e un italiano, B.D., sono stati deferiti in stato di libertà per concorso nella detenzione illegale di oltre 300 grammi di marijuana.

Le quattro persone arrestate sono state associate alla Casa Circondariale di Vicenza in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.