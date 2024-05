VENETO – Frontale sulla Romea: 4 feriti

Alle 17:15, di mercoledì Primo maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro frontale tra due auto lungo la statale Romea al km 116 nel comune di Mira: quattro persone ferite. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un Suv finito fuoristrada una persona rimasta incastrata. Tutti e quattro i feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.