Adunata Alpini: dal 6 maggi rimozione delle bici in zona stazione (si dovrà pagare una sanzione per ritirarle)

Alpini, da lunedì 6 maggio divieto di sosta con rimozione delle biciclette davanti alla stazione e in viale Roma

I proprietari potranno recuperarle alla Veloce, ma dovranno pagare una sanzione

Per agevolare lo svolgimento della sfilata dell’Adunata nazionale degli Alpini di domenica 12 maggio nella zona di Campo Marzo, da lunedì 6 maggio alle 7.30 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata delle biciclette in piazzale della Stazione e lungo entrambi i lati di viale Roma.Con lo stesso obiettivo tutte le rastrelliere saranno rimosse da entrambi i lati di viale Roma fino al termine della manifestazione.Da lunedì 6 maggio i mezzi ancora presenti saranno rimossi forzatamente e depositati presso la ditta Veloce, in via del Mercato Nuovo 32, dove i proprietari potranno recuperarli a partire dal 13 maggio, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30. La proprietà del mezzo dovrà essere dimostrata presentando la chiave del lucchetto o altri elementi in grado di comprovarla.Chi si dichiarerà proprietario, per il divieto di sosta dovrà pagare una sanzione di 41 euro che scende a 29,40 euro se saldata entro 5 giorni dalla restituzione della bici.Trascorsi 30 giorni, le biciclette funzionanti non reclamate saranno considerate in stato di abbandono e alienate dal settore Provveditorato come oggetti rinvenuti.I mezzi non funzionanti o privi di elementi di riconoscimento, dopo 90 giorni saranno portati in discarica.