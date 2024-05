VENETO – Rompe con un martello i finestrini di 11 auto: arrestato 19enne (per lui obbligo di firma)

Un giovane veronese di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia scaligera la scorsa notte dopo la segnalazione di un residente di via Filippini che ha segnalato un individuo vestito di nero che stava infrangendo i finestrini delle automobili in sosta. Il soggetto è stato fermato in via Dogana non prima di aver tentato la fuga. Il 19enne si è subito dimostrato aggressivo e minaccioso con gli agenti. Dopo averlo bloccato con difficoltà e caricato in auto, ha continuato a dare in escandescenze danneggiando il veicolo

Il giovane ha diversi precedenti per danneggiamento, furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, deturpamento ed imbrattamento di cose altrui e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato arrestato per furto aggravato. Ha danneggiato nel complesso 11 veicoli. E’ stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio, anche per minacce a pubblico ufficiale.

Dopo il processo per direttissima e la convalida dell’arresto, è stato scarcerato ed è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria