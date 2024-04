“Gli invincibili”, in Bertoliana la mostra sui calciatori vicentini del Grande Torino

La mostra “Gli invincibili” dedicata ai giocatori vicentini del Grande Torino approda a Palazzo Cordellina dal 24 al 26 aprile. La formazione, vincitrice tra il 1945 e il 1949 di cinque titoli italiani consecutivi e di una Coppa Italia, sarà omaggiata dedicando un’attenzione particolare ai giocatori vicentini Romeo Menti e Virgilio Maroso che persero la vita con l’intera squadra nel disastro aereo di Superga del 4 maggio 1949. Tra i protagonisti della mostra ci sarà anche Alfonso Santagiuliana, simbolo del Lanerossi Vicenza grazie alle quindici stagioni in biancorosso, con un’unica parentesi nel Torino, con la quale si laureò Campione d’Italia nella stagione 1945-46.

«In occasione del 75esimo anniversario della tragedia del Grande Torino, ancora oggi viva nella coscienza sportiva italiana, abbiamo accolto con piacere la proposta di Antonio Santagiuliana, figlio di Alfonso, di ricordare la squadra e i campioni vicentini che in essa hanno militato – spiega l’assessore allo sporte Leone Zilio -. Nell’esposizione saranno presenti diversi cimeli risalenti al periodo che è rimasto nella memoria degli appassionati come l’epoca del famoso “cuoio”. Ci saranno i ricordi familiari di Antonio Santagiuliana e verrà proiettato un filmato con immagini d’epoca. Agli “invincibili” del Torino la città di Vicenza dedica quindi una mostra per non dimenticare e rivivere insieme la storia del grande calcio italiano».

La mostra, allestita nelle sale Udienze e Sfingi di Palazzo Cordellina, sede centrale della Biblioteca Bertoliana, sarà inaugurata mercoledì 24 aprile alle 11. Sarà possibile visitarla fino al 26 aprile, dalle 16 alle 19, ad ingresso gratuito.