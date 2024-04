Atletica Vicentina domina nel campionato regionale staffette: i risultati

Ad Abano sei titoli per l’Atletica Vicentina che domina nel settore assoluto e tra gli allievi, altrettante vittorie per il Csi Atletica Provincia di Vicenza nel settore giovanile

Vicenza in prima fila nel campionato regionale di staffette che ieri, allo stadio di Monteortone ad Abano Terme (Padova), nel corso di una lunga giornata di gare, ha visto in pista quasi 500 squadre tra quartetti e terzetti per un totale di circa 1.800 atleti. Numeri da record per uno dei più attesi appuntamenti della prima parte della stagione in pista. L’Atletica Vicentina ha dominato nel settore assoluto e tra gli allievi, conquistando ben sei titoli (4×100 maschile, 4×400 maschile e femminile, Svedese allievi e allieve, 4×100 allieve). Sei ori anche per il Csi Atletica Provincia di Vicenza nel settore giovanile (4×100 cadetti e cadette, svedese cadette, 4×100, 3×800 e svedese ragazze). Tra i migliori risultati di giornata, il 49”36 della 4×100 cadette del Csi Atletica Provincia di Vicenza, il 9’47”46 della 3×1000 delle cadette dell’Atletica Jesolo Turismo e il 46”67 della 4×100 femminile assoluta dell’Atletica Riviera del Brenta.

RISULTATI. MASCHILI. 4×100: 1. Atl. Vicentina (Crivellaro, Brunello, Quarshie, Norbiato) 41”99. 4×400: 1. Atl. Vicentina (De Pretto, Frivoli, Stevan, Prebianca) 3’18”67. 4×800: 1. Atl. Bovolone (C. Garavaso, E. Garavaso, Turco, Pomini) 7’52”94.

ALLIEVI. 4×100: 1. Trevisatletica (Bettin, Cinquegrani, Zambon, De Lazzari) 44”11. Svedese (100-200-300-400): 1. Atl. Vicentina (Dall’Alba, Gemo, Dal Monte, Vallortigara) 2’02”70.

CADETTI. 4×100: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Quarato, Fotoudis, Gutierrez Martinez, Forlin) 46”41. 3×1000: 1. Pol. Dueville (Bertoldo, Muscella, Dal Maso) 8’41”94. Svedese (100-200-300-400): 1. Atl. San Bonifacio-Valdalpone (Maschi, Merlin, Mironov, Battiato) 2’11”12.

RAGAZZI. 4×100: 1. Ana Atl. Feltre (Battistel, Malvermi, Da Col, Bordin) 52”20. 3×800: 1. Fiamme Oro Padova (Formentin, Gambato, Tresoldi) 7’42”37. Svedese (100-200-300-400): 1. Atl. Insieme Verona (Zanoni, Giacomazzi, Zaccaron, Facchin) 2’32”99.

FEMMINILI. 4×100: 1. Atl. Riviera del Brenta (Michielon, Nessenzia, Lubiana, Volpato) 46”67. 4×400: 1. Atl. Vicentina (Pison, M. Muraro, Zanella, Pozzan) 3’55”58. 4×800: 1. Atl. Ponzano (Sartor, Maglione, Vigato, Piccolo) 9’28”38.

ALLIEVE. 4×100: 1. Atl. Vicentina (Bandaogo, Tecchio, Peron, Novello) 48”93. Svedese (100-200-300-400): 1. Atl. Vicentina (Bandaogo, Tecchio, Novello, Copiello) 2’19”35.

CADETTE. 4×100: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Russo, Bance, Del Federico, Basso) 49”36. 3×1000: 1. Atl. Jesolo Turismo (Enzo, Longo, Manzato) 9’47”46. Svedese (100-200-300-400): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Russo, Guiotto, Del Federico, Bance) 2’19”72.

RAGAZZE. 4×100: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Gotter, Dalla Libera, Gardin, Edigin) 54”64. 3×800: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Longo, Molinaroli, Gotter) 8’01”03. Svedese (100-200-300-400): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Rigon, Edigin, Dalla Libera, Gardin) 2’36”94.

