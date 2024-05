A Caldogno giornata alla scoperta della natura e del paesaggio con la 7a edizione della Marcia di Villa Caldogno, grazie all’impegno delle associazioni e in particolare del Gruppo Marciatori Calidonesi e della Pro Loco. Non solo benessere ma anche bellezza con la partecipazione di 28 gruppi presenti. Appuntamento anche domani sera con un’esibizione coristica, in occasione dell’Adunata Alpina di Vicenza. Di Elisa Santucci