Alessia Piperno libera, rilasciata dal carcere di Evin

Alessia Piperno è libera. Per la trentenne romana si tratta della fine di un incubo iniziato lo scorso 28 settembre, quando, nel giorno del suo compleanno, è stata arrestata a Teheran e poi detenuta nel famigerato carcere di Evin a nord della capitale iraniana, tristemente noto perché usato per rinchiudere prigionieri politici e oppositori.

La notizia del rilascio della ragazza arriva all’indomani di un colloquio telefonico, di cui hanno dato notizia i media iraniani, tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ed il suo omologo di Teheran, Hossein Amir-Abdollahian. Oltre a parlare di temi di attualità, dal nucleare all’Ucraina, quest’ultimo – stando a una nota dell’ambasciata iraniana a Roma – ha espresso “la speranza che le relazioni politiche, economiche e culturali tra i due Paesi si amplino sempre più”.

Piperno, la cui famiglia è proprietaria della libreria ‘Di Libro in Libro’ ai Colli Albani, era una viaggiatrice di lunga data. “Era stata in Pakistan, da due mesi era in Iran e progettava di tornare in Pakistan”, avevano raccontato Paolo Trapani e la compagna Angela, due travel blogger italiani che curano il sito ‘Beyond The Trip – Viaggio a tempo indeterminato’ subito dopo il suo arresto e che sostenevano di aver conosciuto “per caso” in Iran la ragazza romana.