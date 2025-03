Al via il progetto di restauro delle Croci dei Martiri del Grappa

É iniziato in questi giorni il restauro conservativo delle croci commemorative dei Martiri del Grappa, poste nei Comuni di Bassano del Grappa e Cassola e sostenuto da entrambe le Amministrazioni.

L’intervento prevede, nella prima fase, l’esecuzione delle campionature di restauro su due croci, a cura del restauratore Giuseppe Tonini incaricato dei lavori; una volta completate saranno sottoposte al vaglio della Soprintendenza, quindi si procederà con le fasi successive.

Le vie interessate dalla presenza delle croci commemorative, oltre a viale dei Martiri, sono via Brigata Basilicata e viale Venezia nel tratto ovest in Comune di Bassano e nel tratto appartenente al Comune di Cassola. Nell’intervento rientra anche la croce collocata sul muro esterno di fronte alla Chiesa di San Donato a Bassano.

“Lo stato di conservazione delle croci è mediocre – spiega l’Assessore Andrea Viero – e in molti casi è compromessa la leggibilità del cartiglio a causa del distacco della smaltatura in più punti. La scelta di intervenire era quanto meno doverosa: l’Eccidio del Grappa rappresenta una delle pagine più dolorose della nostra storia e prendersi cura di questi segni, di queste testimonianze, è un modo importante di perpetuare la memoria di quanto avvenuto, perché non accada più”.

“L’Amministrazione di Cassola tiene molto a questo intervento, che parte in un momento quanto mai opportuno, non solo per l’avvicinarsi dell’ottantesimo anniversario della Liberazione ma anche per una recentissima scoperta che riguarda proprio una delle croci dislocate in territorio cassolese – spiega il sindaco di Cassola Giannantonio Stangherlin -. Sovrapponendo le ricerche di una scolaresca di Borso e gli studi del prof. Francesco Tessarolo è stato infatti possibile risalire all’identità del martire rimasto sino ad oggi ignoto, a causa dello smarrimento della targhetta in sua memoria. Si tratta di Pietro Citton, di Borso. Ci auguriamo, una volta completati i lavori, di poter far conoscere meglio a tutta la cittadinanza la sua storia e il suo ruolo nella Resistenza bassanese”.

Il lavoro procederà per fasi e l’intervento nel suo complesso durerà 90 giorni.

Il quadro economico dell’opera presenta un importo totale di 45.000 euro (suddivisi in quota parte tra Bassano del Grappa e Cassola), di cui 29.584.92 euro per i lavori e 15.415.08 euro per le somme a disposizione della stazione appaltante.