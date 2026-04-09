Al Comunale di Vicenza in scena “Pimpa. Il musical a pois”

Per celebrare i 50 anni della Pimpa arriva al Teatro Comunale di Vicenza, Pimpa. Il musical a pois, domenica 12 aprile

Nella nutrita seria degli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza arriva un nuovo family show, uno spettacolo per tutta la famiglia costruito sulle storie di personaggi amatissimi dai più piccoli: domenica 12 aprile alle 17.00 sarà in scena Pimpa. Il musical a poispresentato dalla Fondazione Aida, uno spettacolo che unisce teatro, musical e fumetti per celebrare i 50 anni dalla nascita della celebre cagnolina, diffondendo un messaggio che sa essere al contempo educativo e divertente.

La Pimpa, creata nel 1975 da Altan, è uno dei personaggi più amati della narrativa italiana per l’infanzia. Caratterizzata dalla sua simpatica curiosità e dal tratto semplice e colorato, è diventata un’icona attraverso fumetti, libri e cartoni animati. Grazie al linguaggio accessibile e ai personaggi affettuosi come Armando, ha conquistato generazioni di bambini e genitori. Fondazione AIDA, organizzazione veneta che promuove la cultura e l’arte con progetti in ambito scolastico e sociale, ha realizzato questa originalissima commedia musicale che ha debuttato nell’agosto dello scorso anno al Teatro Romano di Verona, con successo, e da allora in tournée nei teatri italiani.

Lo spettacolo, adatto a grandi e piccini, presenta un originale mix in cui i generi si fondono: il musical con le sue regole ferree si mescola ad un teatro che si apre alle reminiscenze fumettistiche dell’oggetto visivo, a sua volta libero dai limiti della vignetta. Tre linguaggi senza confini ma riconoscibili in cui emergono intenti educativi, pedagogici e di puro divertimento nel luccichio di un pop sfrenato e sgargiante di colori. In Pimpa. Il musical a poisla protagonista si ritroverà in un’ambientazione inedita: le sue celebri avventure saranno infatti proiettate nell’epoca in cui visse William Shakespeare, in un’ambientazione storica suggestiva che unisce le radici veronesi alla magia del teatro shakespeariano; le sue storie si intrecceranno con i temi universali delle opere del Bardo, creando un ponte tra l’immaginazione infantile e il teatro classico.

Un’occasione imperdibile per riscoprire e apprezzare i capolavori di Shakespeare attraverso gli occhi di un personaggio così amato dai bambini, e non solo. Lo spettacolo si propone di trasmettere ai più piccoli il fascino del teatro e l’importanza di esplorare ruoli e storie, sempre con leggerezza e la forza creativa dell’immaginazione, coinvolgendo un pubblico di tutte le età. Teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia si fonderanno per dar vita a uno spettacolo inclusivo e coinvolgente che combina tradizione e innovazione, creando un ponte tra generazioni e culture.

La regia dello spettacolo è firmata da Enzo D’Alò, noto regista di cinema d’animazione; la drammaturgia è firmata dallo stesso D’Alò con Francesco Tullio Altan; le scene dello spettacolo sono di Luca Zanolli, e Mariangela Mazzeo (che cura anche i costumi); le musiche sono di Eleonora Beddini, le coreografie di Elisa Cipriani. Gli interpreti in scena sono: Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch e Irene Albanese. Il musical è prodotto da Fondazione AIDA ETS, Estate Teatrale Veronese, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Teatro Comunale Mario Del Monaco, Teatro Cristallo di Bolzano e Associazione ATTI, in collaborazione con Coordinamento Teatrale Trentino e con il contributo della Fondazione Caritro.

Pimpa. Il musical a poisè uno spettacolo consigliato a partire dai 3 anni, dura 65 minuti; per la data al Teatro Comunale di Vicenza, restano ancora dei biglietti.

I biglietti per il family show Pimpa. Il musical a pois sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento anche con la Carta del Docente e le Carte della Cultura.

I prezzi sono: 18 euro il biglietto intero, 15 euro il ridotto under 30 e 10 euro il ridotto under 12.