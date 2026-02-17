AIS Veneto: a Vinetia Tasting in mostra il meglio del Veneto

L’Associazione Italiana Sommelier Veneto ETS presenta la quinta edizione di Vinetia Tasting – Il Veneto nel calice, l’evento che ogni anno raccoglie le eccellenze enologiche della regione.

La manifestazione, in programma domenica 22 marzo negli spazi del Polo Fieristico di Santa Lucia di Piave (Treviso), vedrà protagonisti i vini e le aziende venete selezionati con cura dai Sommelier AIS per la Guida Vinetia e, per la prima volta, otto Consorzi di tutela veneti (Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Consorzio Tutela Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini Bardolino, Consorzio di Tutela Lessini Durello, Consorzio Tutela Vini Custoza, Consorzio Tutela Vini Soave, Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e Consorzio Tutela Vini Garda DOC) a cui saranno dedicate delle apposite aree. Durante la giornata non mancheranno masterclass e approfondimenti condotti da esperti comunicatori.

“Con oltre 150 aziende e 800 etichette in degustazione, Vinetia Tasting si conferma un appassionante itinerario sensoriale, un imponente banco d’assaggio pensato per wine lover e professionisti che desiderano scoprire il Veneto del vino in modo autentico – spiega Gianpaolo Breda, Presidente di AIS Veneto –. Unendo aziende e Consorzi all’interno dello stesso evento, possiamo dare inoltre piena rappresentazione dei territori vitivinicoli veneti, custoditi con cura tanto dalle realtà singole quanto da quelle collettive”.

Accanto ai Consorzi, i degustatori di AIS Veneto saranno a disposizione del pubblico per accompagnarlo in veri e propri viaggi nel territorio, delle degustazioni guidate sia in italiano sia, per la prima volta, in inglese. Lo scopo è orientare l’assaggio, approfondire le denominazioni e leggere i vini nel loro contesto storico, geografico e produttivo. A partire dalle 10.30, ogni 10 minuti prenderà il via un percorso tematico dedicato a una specifica area o denominazione, con appuntamenti ripetuti nel corso della giornata. L’iniziativa è gratuita previa l’iscrizione il giorno stesso dell’evento all’Info Point, fino a esaurimento posti.

A completare il programma di Vinetia Tasting quattro masterclass condotte da altrettanti campioni: Cristian Maitan, Miglior Sommelier AIS d’Italia 2023, guiderà i partecipanti alla scoperta dei Metodo Classico veneti e in una verticale di sei annate di Amarone della Valpolicella Docg Case Vecie. Michele Manca, Miglior Sommelier del Veneto 2022, presenterà il tasting dedicato ai vitigni storici e alle varietà minori della regione, mentre il Miglior Sommelier del Veneto 2025 Alberto Toffanello illustrerà la tradizione dei bordolesi in Veneto.

Vinetia Tasting è aperta a tutti dalle 10.00 alle 19.00. Le prevendite online dei biglietti d’ingresso, che includono il banco d’assaggio e le esperienze guidate, sono disponibili fino al 20 marzo: per i soci AIS il costo è di 18 euro, per i simpatizzanti di 22 euro.

Per ulteriori informazioni o per l’acquisto del biglietto consultare la pagina www.vinetiatasting.it

Ufficio stampa:

Chiara Brunato | chiara@studiocru.com | 371 3350217

​Veronica Guerra | veronica@studiocru.com | 380 2363563