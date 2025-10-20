Addio a Riccardo, il veneto ‘star dei social’ (senza saperlo) diventato virale in tutta Italia

PADOVA, 20 ottobre 2025.

Si è spento all’età di 73 anni Riccardo Checchin, l’anziano di Massanzago, in provincia di Padova, diventato negli anni il protagonista inconsapevole di numerosi video virali con milioni di visualizzazioni.

Conosciuto sul web come “Veneto ubriaco in dialetto” e utilizzato come macchietta degli stereotipi regionali (anche per le sue ‘bestemmie’ usate come intercalare), Checchin è stato trovato senza vita nella sua abitazione la scorsa settimana, dopo giorni di silenzio.

Dietro la facciata della “star dei social” si celava una storia di solitudine e fragilità. Le autorità locali denunciano ora lo sfruttamento dell’uomo: “Era una persona in difficoltà, ne approfittavano per filmarlo in situazioni compromettenti, a volte addirittura facendolo bere, e dare quei contenuti in pasto al web,” ha dichiarato il vicesindaco di Massanzago.

Nonostante il Comune avesse già segnalato il problema alle forze dell’ordine per fermare gli autori dei video, molti filmati, che mostravano l’anziano in evidenti difficoltà, sono ancora oggi online, suscitando commenti affettuosi ma anche polemiche sull’etica della comicità web.