Addio a Pietro Fabris, ex senatore e sindaco di Bassano: il cordoglio di Rucco e Pavan

E’ mancato Pietro Fabris ex senatore ed ex sindaco di Bassano, una figura di spicco non solo per il Bassanese ma anche per il resto della Provincia di Vicenza. Esponente democristiano, è stato sindaco di Bassano dal ’68 al ’75, poi consigliere e assessore della Regione Veneto e senatore per tre legislature dall’87 al ’96 (prima per la DC e poi per il CDU). Aveva 87 anni.

Il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco ricorda Pietro Fabris, già senatore e sindaco del Comune di Bassano del Grappa.

Pietro Fabris è di certo uno dei politici più significativi della storia bassanese. Ha dedicato un’intera vita alla politica e al servizio del suo territorio impegnandosi in tutti i livelli di governo, da quello comunale a quello nazionale passando per il regionale. E’ stato sindaco, consigliere e assessore regionale e, per tre legislature, è stato senatore eletto nel collegio uninominale che fino al 2001 ha assicurato la presenza di un bassanese al Senato.

Pietro Fabris era un bassanese doc, legato profondamente alla sua terra, impegnato non solo in politica, ma anche nel sociale fino all’ultimo. Lucido fino alla fine, non ha mai smesso di interessarsi alle vicende della sua Città, tanto da rappresentare per tanti anni una voce autorevole a cui dare ascolto.

A guidarlo è stata la passione per la politica, per quella Democrazia Cristiana che nel collegio elettorale di Bassano è riuscita a raccogliere anche oltre l’80% dei consensi. La politica intesa come servizio, custode di valori e di tradizioni, ma con la capacità di guardare avanti con lungimiranza, riservando un’attenzione particolare al territorio bassanese che tanto amava.

Pietro Fabris è stato un esempio di politica tra la gente, senza mai dimenticare le origini e il contatto con i concittadini e le loro esigenze. Una politica di cui abbiamo ancora tanto bisogno.

“La scomparsa di Pietro Fabris, il Senatore Fabris, ci addolora profondamente perché ci lascia una persona saggia, autorevole, prodiga di consigli particolarmente preziosi, sia per la sua lunga esperienza politica che per la conoscenza e l’amore per la sua e nostra città”. Così dichiara il sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan. “A Bassano, a Venezia, a Roma, in ogni luogo che lo ha visto rappresentare il nostro territorio e nelle tante associazioni in cui si è impegnato, ha saputo coniugare sapere e pragmatismo. Sempre disponibile all’ascolto di tutti, fautore di progetti che hanno contribuito a delineare la comunità che siamo oggi e a tramandarne la storia, lascia un esempio unico di impegno civico. Il suo ricordo si accompagni alla nostra gratitudine. Ci mancherà”.