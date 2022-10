Ad Asiago è tempo di “Foliage”

Conto alla rovescia per l’arrivo del “Foliage”, manifestazione in calendario nel week end di sabato 22 e domenica 23 ottobre, evento che l’Assessorato al Turismo della Città di Asiago organizza nel mese di ottobre in collaborazione con la Confcommercio Mandamento di Asiago e gestito da Je Event Comunication.

Una due giorni di eventi per tutta la famiglia che si svolgeranno nel centro storico, da Piazzetta Alpini a Piazza San Rocco, includendo le vie e le piazze adiacenti. Una serie di appuntamenti legati all’autunno per ammirare i colori della stagione e coinvolgere le associazioni e i commercianti del territorio. Cinque colori – rosso, giallo, arancione, marrone, verde – identificano le varie zone del percorso di visita nel cuore di Asiago; mentre sono tre le aree tematiche che contraddistinguono i molteplici eventi, “Il foliage e i bambini”, “Arte, artigianato e sapori” e “Passeggiate”.