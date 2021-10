Abusava di una ragazzina da quattro anni: 31enne di Sandrigo denunciato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ieri mattina, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino di Sandrigo, M.B., 31 anni, per aver abusato sessualmente per quattro anni di una ragazzina, oggi tredicenne. L’uomo sarebbe amico dei genitori della vittima, residenti nel thienese, che sarebbero stati al corrente di quanto succedesse alla figlia e che non avrebbero impedito le violenze e le molestie. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La voce è arrivata ai servizi sociali attraverso delle voci girate a scuola tra le compagne della ragazzina e arrivata agli insegnanti; quindi, la denuncia ai carabinieri. L’indagine è arrivata ieri alla conclusione. M.B. avrebbe approfittato di alcuni momenti in cui i genitori gli chiedevano aiuto per sorvegliare e custodire la bambina.

Le condizioni della ragazzina verranno verificati attraverso dei test psicodiagnostici, anche per cercare di capire le capacità di raccontare la realtà.