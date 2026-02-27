A4 chiusa per tamponamento tra camion: traffico in tilt e intervento dei Vigili del Fuoco

VERONA, 27 febbraio 2026 – Disagi questa mattina sull’autostrada A4 in direzione Venezia, tra i caselli di Verona Nord e Verona Sud, a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti che ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto.

Uno dei conducenti coinvolti è rimasto intrappolato nelle lamiere ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche soccorritori e la Polizia Stradale per coordinare le operazioni di soccorso e gestire la viabilità.

La chiusura dell’autostrada ha imposto l’uscita obbligatoria a Verona Sud per chi viaggia verso Venezia, provocando rallentamenti e code significative lungo il tratto interessato. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.