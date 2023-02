A Vicenza e dintorni 282 fermate SVT sono digitalizzate

Frutto di un investimento di oltre 820.000 euro da parte di SVT, finanziato per il 50% tramite

il programma POR FERS 2014-2020, i nuovi display informativi

consentono di visualizzare in tempo reale i minuti di attesa per il passaggio degli autobus, oltre ad altre informazioni utili per gli utenti

Da qualche giorno utilizzare il trasporto pubblico locale, a Vicenza e nei Comuni della prima cintura urbana, è ancora più semplice: questo grazie ai 282 display informativi digitali – in fase di installazione presso altrettante fermate di autobus – che, in tempo reale, informano gli utenti sui minuti di attesa per il passaggio delle prossime corse, fornendo anche tutta una serie di altre informazioni utili.

La presentazione del progetto è avvenuta questa mattina in strada Ca’ Balbi a Bertesinella, alla presenza del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, del vicesindaco con delega alla Mobilità Urbana e Trasporti Matteo Celebron, del presidente di SVT Simone Vicentini e il Direttore Generale di SVT Franco Ettore Viola.

L’incontro è stato una sorta di dimostrazione “su strada” presso una delle oltre 124 fermate dove i nuovi display digitali sono già stati installati; sulle rimanenti fermate i display saranno operativi entro la fine di marzo. Complessivamente, 146 saranno installati a Vicenza, 20 ad Altavilla Vicentina, 40 Caldogno, 32 a Creazzo, 15 a Sovizzo e 29 a Torri di Quartesolo.

Oltre alla progettazione e installazione dei display, l’intervento comprende anche una serie di lavori di adeguamento dei pali e opere di impiantistica, per un investimento complessivo di oltre 820.000 euro da parte di SVT, finanziato per il 50% tramite il fondo POR FESR 2014-2020 (Asse 6. Azione 4.6.3 “Sistemi di traporto Intelligenti” – Intervento 2. ICT a terra”).

Il funzionamento dei nuovi display digitali è estremamente semplice: su uno schermo viene indicato il tempo di attesa previsto per l’arrivo delle prossime corse – suddivise per linea – aggiornato in tempo reale grazie ad un collegamento continuo con la centrale di controllo di SVT, che a propria volta monitora costantemente l’esatta posizione degli autobus, essendo questi geo localizzati. In caso di temporanea assenza di connettività, la palina fornisce comunque l’informazione circa l’orario di passaggio pianificato secondo il programma delle corse. Inoltre, per ciascuna corsa in arrivo viene indicata all’utente la destinazione, chiarendo eventuali dubbi nel caso di linee con percorsi differenziati.

Inoltre, per le linee che transitano sulla singola fermata, il diplay visualizza periodicamente l’orario completo delle corse e il loro percorso completo in forma linearizzata, con l’indicazione di tutte le altre fermate.

A completare le informazioni per gli utenti, nella parte superiore sono riportati i contatti del Servizio Clienti e il sito Internet di SVT, mentre nella parte sottostante dello schermo vi è la possibilità di far comparire avvisi temporanei all’utenza, in caso di variazioni sul programma standard, mentre un QR code consente di consultare l’orario completo collegandosi automaticamente all’apposita sezione sul sito di SVT.

Infine, dopo le 20.00, quando il servizio ordinario non è più attivo, oltre a una serie di informazioni sulla rete di trasporto pubblico locale, il pannello fornisce le indicazioni per utilizzare il Servizio a Chiamata Serale.

Il tutto viene alimentato da un pannello fotovoltaico collocato nella parte superiore della struttura, rendendo le nuove paline digitali non solo innovative nella comunicazione agli utenti, ma anche efficienti sul piano energetico e sostenibili per l’ambiente.



«Queste nuove fermate digitali – sottolinea il Presidente di SVT Simone Vicentini – offrono agli utenti un’esperienza di utilizzo molto più immediata nella consultazione, aggiornata in tempo reale e molto più ricca sul piano delle informazioni fornite. In questa prospettiva, rappresentano un investimento significativo nell’ambito del percorso di digitalizzazione che l’Azienda ha già intrapreso per rendere sempre più semplice per i cittadini utilizzare il trasporto pubblico locale, incentivando così una modalità di spostamento sostenibile per l’ambiente e anche conveniente per gli utenti sul piano economico. Abbiamo iniziato lo scorso anno rinnovando il sito Internet e la app e proseguiamo ora ripensando completamente il modo in cui forniamo le informazioni alle fermate, che rivestono un’importanza strategica perché per gli utenti rappresentano il naturale punto di accesso al servizio. Nell’ultimo rapporto de Il Sole 24 Ore sulla qualità di vita nei capoluoghi, Vicenza è risultata al 4° posto in Italia per offerta del trasporto pubblico locale in rapporto alla popolazione: dobbiamo dunque fare tutto il possibile affinché i cittadini colgano pienamente l’opportunità che rappresenta questa grande offerta di servizi, garantendo loro un’esperienza di utilizzo sempre più semplice e positiva».

«Riteniamo che questo sia un progetto importante – dichiarano il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ed il vicesindaco Matteo Celebron con delega alla mobilità – che va nella direzione di una modernizzazione del trasporto pubblico locale. La tecnologia al servizio dei cittadini per rendere sempre più facile e diretta la fruizione dei mezzi pubblici incentivando il loro utilizzo. Un investimento che si collega alle progettualità elaborate dal nuovo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile che abbiamo approvato di recente e che prevede, tra le altre cose, una metropolitana di superficie con l’utilizzo di mezzi elettrici e tre linee che attraverseranno la città. Vicenza vuole restare al passo con i tempi aumentando il livello del servizio offerto in tema di trasporto pubblico».

Una nuova infrastruttura all’avanguardia la cui tecnologia è made in Vicenza. Le nuove paline digitali sono infatti realizzate e installate da GDS (Global Display Solutions), azienda internazionale con oltre 40 anni di storia fondata a Cornedo Vicentino, dove tutt’ora ha la sua sede principale, specializzata in soluzioni di visualizzazione con display per i trasporti e per la pubblicità digitale, con all’attivo decine di migliaia di display già installati in tutto il mondo, dal Giappone all’Australia, dall’Europa agli Stati Uniti. L’Azienda, che conta oggi circa 1.000 dipendenti e sviluppa un fatturato annuo di circa 130 milioni di euro, cura direttamente tutte le fasi di ogni progetto: dall’ideazione, al design e ingegnerizzazione dei prodotti, fino alla loro installazione e manutenzione nel tempo.