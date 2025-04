A Noventa Vicentina rompono le uova!

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Una tradizione pasquale tutta noventana tra giochi, risate e spirito di comunità

A Noventa Vicentina la Pasqua non è davvero completa senza la “Rottura delle Uova”, un’antica usanza popolare che ancora oggi riesce a unire grandi e piccini in un pomeriggio di festa, allegria e tradizione. E anche quest’anno l’appuntamento è confermato: sabato 19 aprile, in Piazza IV Novembre, la comunità si riunirà per celebrare una delle sue tradizioni più autentiche e sentite organizzata dalla Pro Loco noventana.

“La Rottura delle Uova è una delle tradizioni più sentite e genuine di Noventa Vicentina, un momento che ogni anno sa unire le generazioni e rafforzare il nostro senso di comunità” dichiara il sindaco Mattia Veronese. “È bello vedere come, attorno a un gesto semplice e antico, si rinnovi lo spirito di condivisione che da sempre contraddistingue il nostro paese. Invito tutti a partecipare sabato 19 aprile a questo pomeriggio di festa in Piazza IV Novembre. La caccia al tesoro e la tradizionale gara delle uova saranno l’occasione perfetta per divertirsi insieme e scambiarsi un augurio di Pasqua all’insegna della serenità e dell’amicizia. Vi aspettiamo numerosi, con il sorriso e, perché no, con un uovo da difendere fino all’ultima crepa!”.

Il programma è pensato per coinvolgere tutte le età, a partire dalle ore 15.00 con una caccia al tesoro divertente e coinvolgente per bambini e famiglie. Un modo giocoso per vivere insieme il centro del paese, riscoprendo angoli e curiosità in un clima di festa.

Ma il momento clou arriverà alle 16.30, con l’immancabile Rottura delle Uova: una gara aperta a tutti, basata su un gioco semplice ma affascinante, dove le uova sode vengono fatte cozzare una contro l’altra. Vince chi riesce a rompere l’uovo dell’avversario senza rompere il proprio. Una sfida all’ultima crepa che affonda le radici nella cultura contadina, quando la Pasqua era anche occasione per socializzare dopo l’inverno, e che a Noventa è diventata simbolo di identità locale.

Come da tradizione, non mancheranno risate, sfide tra amici, applausi e tanti auguri di Pasqua scambiati in un clima gioioso. Un pomeriggio per stare insieme, riscoprire le proprie radici e tramandare ai più piccoli il valore delle tradizioni.

Il regolamento della gara e la modulistica per partecipare sono disponibili sul sito della Pro Loco: www.proloconoventavicentina.it/modulistica