A Noventa Vicentina arriva il Giro d’Italia: tutte le informazioni sulla viabilità

In occasione del passaggio del Giro d’Italia a Noventa Vicentina, venerdì 23 maggio 2025, alcune strade di Noventa Vicentina saranno temporaneamente chiuse al traffico per garantire la sicurezza di atleti, tecnici, giornalisti e di tutto il personale coinvolto nell’organizzazione dell’evento.

Le limitazioni saranno le seguenti:

1. Dalle ore 8.00 alle ore 16.00: sarà chiuso tutto Corso Matteotti, dall’incrocio con via C. Porta fino alla rotatoria di via Broli (inclusa).

2. Dalle ore 11.30 alle ore 16.00: verrà chiusa anche via Collegio Arneno, dalla rotonda di via Ponte della Maddalena fino all’incrocio con via C. Porta.

“Il passaggio dei ciclisti è previsto intorno alle ore 14.00, ma già dalle ore 11.30 non sarà più possibile attraversare le strade interessate dal percorso di gara – spiega il sindaco Mattia Veronese – prima e dopo i corridori, transiterà la carovana ufficiale con mezzi tecnici e giornalisti al seguito. Durante tutta la giornata, saranno presenti agenti di pubblica sicurezza e volontari della Protezione Civile per garantire la massima sicurezza e gestire la viabilità nei punti più sensibili”. Conclude Veronese: “Invitiamo tutti i cittadini e gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica, a rispettare le indicazioni del personale presente e, se possibile, a limitare gli spostamenti nella zona durante gli orari indicati. Grazie per la collaborazione e… buon Giro d’Italia a tutti!”