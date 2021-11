A Lonigo una panchina rossa contro la violenza di genere

Lonigo non lascia sole le donne vittime di violenza e lo ribadisce con una panchina rossa, un simbolo forte di testimonianza contro la violenza di genere.

“Il Circolo Auser locale – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Sandra De Marzi – aderendo a un’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e della Regione Veneto, denominata progetto “T.A.C.I.”, e in collaborazione con la nostra amministrazione comunale, ha deciso di donare alla Città una panchina rossa quale simbolo di testimonianza contro la violenza di genere”. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani, giovedì 25 novembre alle 10.30 in Piazzetta San Marco.