A Lonigo “Insieme nel Giubileo”

Dall’11 ottobre al 6 gennaio 2026 Lonigo vivrà un percorso di condivisione e speranza: “Insieme nel Giubileo”, infatti, è un insieme di eventi che lo farà vivere alla Città in maniera partecipata ed attiva. “La nostra Amministrazione Comunale si è impegnata a lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti per garantire un evento che lasci un segno positivo e duraturo attraverso una serie di tappe culturali e spirituali che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori con mostre, incontri e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città, promuovendo momenti legati ai luoghi di culto” – spiega il Sindaco Pierluigi Giacomello. Il tutto in collaborazione con le cooperative sociali Perfetta Letizia, L’Alba e i gruppi culturali Cerchiodoro, Gioiarte e Uniars con il coordinamento di Diego Lovato.

Un insieme di eventi per celebrare il Giubile e viverlo in condivisione e portando un messaggio universale di pace e fratellanza.

Punto focale degli eventi sarà la Chiesa di S. Daniele – Santuario Antoniano di Lonigo, che è stata riconosciuta come luogo di ritrovo per i pellegrini in cui riscoprire il senso dell’Anno Santo e la possibilità di vivere il sacramento della Riconciliazione e nutrire l’esperienza di fede con la preghiera.

TUTTI GLI EVENTI

Per celebrare il Giubileo 2025 e ricordare il percorso storico, culturale e religioso del Santuario, sono stati quindi ideati una serie di eventi.

Sabato 11 ottobre si terrà la presentazione del progetto presso la Cappella degli Alpini Coop. Perfetta Letizia di San Daniele, alle 9.30, che decreterà l’inizio ufficiale della lunga maratona giubilare leonicena

Dall’11 ottobre al 6 gennaio 2026 presso la Chiesetta degli Alpini si potrà visita la mostra “Giubilei e Papi”, in cui si vuole ricordare i vari Giubilei dal 1300 e i relativi Pontefici.

Il 18 ottobre alle ore 16 si terrà invece l’illustrazione da parte di Nicoletta Nicolin, docente Associazione Cerchiodoro, della chiesa di S. Daniele e della presenza francescana a Lonigo, fino alla soppressione napoleonica e alla ricostruzione.

Il 23 ottobre, 20 novembre e 18 dicembre la cooperativa sociale Perfetta Letizia organizza dei momenti d’incontro di preghiera “SEQUERIS” (Se cerchi) aperti a tutti.

E ancora, dal 25 ottobre al 10 novembre, a Palazzo Pisani, verrà presentato un progetto fotografico di Loretta Doro dal titolo “LUCE pellegrini in cammino” dell’antica via di fede e cultura Romea Strata, focalizzato sulla spiritualità.

L’8 novembre alle ore 17 sempre presso palazzo Pisani si terrà, con Giampietro Olivetto, il 1° Bilancio del Giubileo in corso e al contempo la presentazione del libro “Giubileo e Giubilei” con proiezione di immagini storiche.

Dal 13 novembre al 19 novembre, ancora a Palazzo Pisani, Uniars presenta una mostra dal titolo “Scuola ieri e oggi” a cura di Diego Lovato, che racconta l’evoluzione delle varie generazioni nella scuola.

Il 15 novembre presso Palazzo Pisani ci sarà anche la presentazione del libro “Tracce dal passato parte seconda” di Diego e Davide Lovato, che pongono al centro dell’attenzione i proverbi di un tempo. Inoltre ci sarà la possibilità di visionare tutte le attività del mondo educativo presenti a Lonigo.

Dal 21 al 24 novembre presso palazzo Pisani particolare risalto verrà dato all’arte attraverso i lavori della scuola “Gioiarte” di Anna Elisa Sartori e Miriam Giavarina con una mostra dal titolo “Luce e colore nel Giubileo”.

Il 29 novembre invece alle ore 16 presso la Chiesa Giubilare di San Daniele, Gianluigi Coltri, autore di “Una giornata a Gerico”, propone un reading con alcuni attori.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026 a ricordo della geniale intuizione di San Francesco d’Assisi in una suggestiva ambientazione presso Piazzale S. Antonio Ristobar “La porziuncola” verrà allestita una grande mostra di presepi a cura delle Cooperative Sociali Perfetta Letizia e L’Alba.

Informazioni sulle Celebrazioni Eucaristiche

Giorni feriali e prefestivi orario 7.00 – 8.30 – 18.00

domenica SS. Messe: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.30 – 18.00

presso la Chiesa Giubilare F r a n c e s c a n a di S a n Daniele

con la possibilità di usufruire del Sacramento della Riconciliazione e Accompagnamento Spirituale