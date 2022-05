A Lonigo apre il nuovo Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica

Il Comune di Lonigo crede sempre di più nell’accoglienza turistica e nella promozione del territorio e lo fa con l’inaugurazione del nuovo Iat, l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, che aprirà sabato 14 maggio alle ore 18 nella splendida cornice di Palazzo Pisani. “Il nostro Iat nasce grazie alla concessione riconosciutaci dalla Regione ed è rinnovabile ogni 3 – spiega l’assessore con delega al turismo Roberta Fipaldini – l’Amministrazione precedente aveva anch’essa ottenuto la concessione dello Iat dalla Regione, ma poi non aveva realizzato concretamente l’ufficio”. Dopo aver partecipato al bando, quindi, il Comune ha individuato nella ProLoco il gestore ideale dello Iat: “Un soggetto idoneo poiché la nostra ProLoco è l’associazione principale del territorio e ha fornito le proposte più consone – spiega Fipaldini.

La ProLoco si avvarrà di una persona che è estremamente competente nel settore turistico locale: Francesco Mazzai, guida turistica di comprovata esperienza. “Per noi è un onore poter gestire in accordo con l’Amministrazione Comunale l’ufficio I.A.T. – commenta la presidente della ProLoco, Fiorenza Palladin – già negli anni ’90 la ProLonigo era stata per conto della giunta comunale di allora assegnataria della gestione del medesimo ufficio. Ormai possiamo dire che Lonigo sia sufficientemente matura per possedere un ufficio informazioni: numerose sono le residenze d’epoca tra ville, palazzi, chiese, teatro, torri e dimore di campagna, una Lonigo che non ti aspetti con un territorio collinare dalle mille proposte. Una Lonigo da visitare”.

Lo Iat si trova al piano terra di Palazzo Pisani, arredato e dotato di tutta la strumentazione informatica. “Partiamo quindi con un progetto strutturato per la promozione turistica locale – commenta il sindaco Pierluigi Giacomello – il primo anno sarà utile per gettare le basi e predisporre tutti gli strumenti per essere in grado di promuovere Lonigo sia nei confronti dei cittadini che dei turisti. Ma abbiamo anche un’ambizione ulteriore: coinvolgere i Comuni limitrofi, come Alonte, Val Liona e Sarego, auspicando di creare una rete efficiente per la promozione turistica, non solo con le tante attrazione artistiche e storiche, ma anche con una innovativa promozione sul paesaggio, sugli itinerari, sui prodotti del territorio”. Infine – conclude Giacomello – lo Iat potrà proporre anche altre attività accessorie come la vendita dei biglietto del Teatro o l’organizzazione di visite guidate”.