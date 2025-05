A Chiampo aperte le iscrizioni per i Centri Estivi (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Chiampo, al via le iscrizioni ai Centri Estivi Comunali!

L’estate si avvicina e il Comune di Chiampo si prepara ad accogliere bambini e bambine nei Centri Estivi Comunali, pensati per offrire un’esperienza educativa e divertente durante la pausa scolastica.

“Un’occasione preziosa per stare insieme, giocare, imparare e vivere un’estate ricca di esperienze”, spiega l’assessore all’Istruzione Sofia Bertoli, che invita ad iscriversi tutti i bambini della Scuola Primaria e quelli dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.

Non solo Centri Estivi Comunali: sul territorio saranno attivi anche altri centri estivi organizzati da realtà associative locali, per garantire un’offerta ampia e diversificata che risponda alle esigenze delle famiglie. Le iscrizioni sono già aperte: per tutte le informazioni e i moduli è possibile consultare il sito del Comune dove vi è una sezione dedicata.